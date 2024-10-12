Экспосол в США ответил, действительно ли "Рамштайн" перенесли, потому что Байден хочет сделать важное заявление

Заседание в формате "Рамшайн" должно было состояться 12 октября, но его перенесли. Между тем Президент США Джо Байден ранее сообщил, что не приедет на встречу именно этого числа из-за урагана "Милтон". Однако Байден точно готовит важные заявления.

Такое мнение 24 Каналу высказал экс-посол в США Валерий Чалый, отметив, что Байден точно подчеркнет, что он уберег НАТО от войны с Россией. Относительно заявления о вступлении Украины в НАТО есть сомнения, зато может быть другое предложение.

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Действительно ли "Рамштайн" перенесли, потому что Байден хочет сделать важное заявление

По мнению экс-посла в США, перенос "Рамштайн" не означает присутствие "двойного дна". Причина остаться Байдену в США из-за урагана абсолютно понятна. Большинство американцев считают, что прежде всего президент должен обращать внимание на внутренние вопросы.

Я думаю, что Байден не имел другого выхода, кроме как остаться. О переносе встречи, а не замены ее на более низкий уровень (на уровне министров обороны стран, а не лидеров – 24 Канал) или даже онлайн – это бы уменьшило возможности переговоров перед встречей между Францией, Германией, Британией и США,

– объяснил Чалый.

Экс-посол в США отметил, что на Украину перенос "Рамштайн" никак не повлияет. Однако, если встреча не состоится вообще, наша страна многое потеряет.

Обратите внимание! Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что пока встречу перенесли на неопределённый срок. Он отметил, что в то же время коалиции возможностей в рамках группы продолжают работать по предоставлению Украине возможностей как для ее краткосрочной обороны, так и долгосрочной.

По словам Чалого, на "Рамштайн" точно готовятся какие-то серьезные заявления от Запада, ведь встреча будет проходить на уровне лидеров государств. Если бы это была встреча на уровне министров обороны стран, они не могли бы сделать определенные объявления, которые может озвучить только президент. Кроме того, заявления должны прозвучать на таком уровне, чтобы они имели политический эффект.

Кредом Байдена является удержание союзнических отношений с НАТО. Я не сомневаюсь, что он осуществит ключевое заявление, что он удержал НАТО от войны с Россией, что каждый дюйм земли Альянса под охраной. Конечно, что хотелось бы услышать и об Украине. Как минимум, привлечь нашу страну к переговорам о вступлении в НАТО, как часть плана победы, можно было бы,

– отметил экс-посол в США.