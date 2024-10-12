Если сейчас Украина не воспользуется этим шансом, то окно возможностей может закрыться еще на примерно 10 лет. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Николай Давыдюк.

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"Нужно одно политическое решение. Поэтому здесь есть пространство для переговоров, для маневра. Я думаю, что Украина может этим неплохо воспользоваться. Поэтому шанс сейчас примерно такой же, как в 2008. Затем окно возможностей закроется примерно на 10 лет", – считает он.

Сейчас есть окно возможностей

Николай Давыдюк отметил, что Украине до конца года обещали провести разговор о нашем государстве в НАТО. Поэтому нужно давить на партнеров и убеждать их, что некуда отступать.

В частности, после выборов президента США нужно будет разговаривать с новой администрацией об этом. А если действующий лидер Джо Байден даст Украине приглашение в НАТО, то следующий президент уже не сможет его отменить.

Ссейчас есть политическое окно возможностей. Байдену нужно оформить наследство, о чем был Байден в этой части мира, как мы его запомним, какие фильмы будут снимать, книги писать о нем. Это нужно сейчас описать,

– добавил политолог.

К слову, проректор УКУ, политолог Дмитрий Шеренговский заметил, что вступление в НАТО не является четким и регулируемым. По его словам, все сводится к 3 простым шагам: приглашению, обсуждению членства и ратификацию этого вопроса.