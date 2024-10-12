Якщо зараз Україна не скористається цим шансом, то вікно можливостей може закритись ще на приблизно 10 років. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Микола Давидюк.

Читайте також Чи справді Зеленський готовий до припинення вогню в обмін на НАТО та ЄС: в ОП дали відповідь

"Потрібне одне політичне рішення. Тому тут є простір для переговорів, для маневру. Я думаю, що Україна може цим непогано скористатися. Тому шанс зараз приблизно такий самий, як у 2008. Потім вікно можливостей закриється приблизно на 10 років", – вважає він.

Зараз є вікно можливостей

Микола Давидюк зазначив, що Україні до кінця року обіцяли провести розмову про нашу державу у НАТО. Тому потрібно тиснути на партнерів та переконувати їх, що нема куди відступати.

Зокрема, після виборів президента США потрібно буде розмовляти із новою адміністрацією про це. А якщо чинний лідер Джо Байден дасть Україні запрошення до НАТО, то наступний президент вже не зможе його скасувати.

Зараз є політичне вікно можливостей. Байдену потрібно оформити спадок, про що був Байден у цій частині світу, як ми його запам'ятаємо, які фільми будуть знімати, книжки писати про нього. Це потрібно зараз описати,

– додав політолог.

До слова, проректор УКУ, політолог Дмитро Шеренговський зауважив, що вступ до НАТО не є чітким та регульованим. За його словами, усе зводиться до 3 простих кроків: запрошення, обговорення членства та ратифікацію цього питання.