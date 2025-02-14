Встречу Зеленского и Джей Ди Венса перенесли: у президента объяснили причину

Владимир Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс должны были встретиться 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности. Однако, встречу перенесли на другой день.

Вероятно, такое решение приняли в последний момент, ведь часть украинских журналистов даже впустили на место встречи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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Почему перенесли встречу Зеленского с Джей Ди Вэнсом

Как сообщает "Европейская правда", причина переноса встречи заключается в том, что Соединенным Штатам нужно время, чтобы поработать с проектом меморандума о партнерстве, который Украина доработала и передала американцам.

Стоит отметить, что о доработке проекта и его передаче США Зеленский и Трамп договорились еще в среду, 12 февраля. Заметим, что в тот же день в Киев прибыл министр финансов США Скотт Бессент.

Он привез в Украину черновик соглашения о партнерстве в добыче полезных ископаемых, что предусматривает доступ к украинским ресурсам на сумму 500 миллиардов долларов.

Бессент заявил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать материальную помощь Украине в обмен на соглашение о добыче редкоземельных металлов. По его мнению, это станет сильным сигналом для американского народа о том, что деньги, поступающие в Украину, являются признаком общих ценностей и общей безопасности.