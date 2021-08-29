Встречу Зеленского и Байдена перенесли на сентябрь

Встречу Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне перенесли на 1 сентября. Ранее сообщалось, что президенты встретятся 31 августа.

Это уже второй раз переносят встречу. Сначала Зеленский и Байден должны были встретиться еще 30 августа.

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Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что это будет не только встреча делегаций, но и разговор президентов с глазу на глаз.

Визит Зеленского в США: главное

В Штатах украинский лидер посетит Вашингтон, Чикаго и Сан-Франциско.

В частности, в Чикаго Зеленский встретится с украинской диаспорой, чтобы отпраздновать День Независимости Украины.

В Офисе Президента рассказали, что во время визита Зеленского в Штаты страны подпишут ряд важных документов.

Кроме того, Зеленский примет участие в важных мероприятиях в Калифорнии. По словам Кулебы, "в штате сосредоточены крупнейшие IT-компании, высокотехнологичная космическая индустрия и это именно то, в чем у Украины есть сильные козыри". В МИД Украины отметили, что это создаст новые возможности для взаимодействия США и Украины.

Еще 27 августа в МИД Украины сообщали: нет никаких признаков того, что встречу перенесут.