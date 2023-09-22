Встретили длительными овациями: Зеленский выступил на торжественном заседании парламента Канады

Владимир Зеленский 22 сентября прибыл в Канаду. Там он встретился с Джастином Трюдо. Кроме того, украинский лидер принял участие в торжественном заседании парламента.

Украинский лидер начал свое выступление с упоминания о 1983 году. Тогда в городе Эдмонтон был открыт первый в мире памятник жертвам Голодомора. Его построили в память о геноциде украинского народа, который заказала и осуществила Москва.

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Москва стремится контролировать Украину и использует для этого геноцид

Зеленский подчеркнул, что в то время еще даже в Украине не было памятника жертвам Голодомора.

Украина восстанавливает собственную историческую память. Все больше стран признают Голодомор геноцидом украинского народа. Только в 2023 году таких признаний было 11. Но есть кое-что, что не изменилось ни за 40 лет, когда возвели памятник, ни за 90 лет, когда был Голодомор, – Москва стремится контролировать Украину и использует для этого все доступные средства. Включая геноцид.

Когда мы стремимся победить, речь идет не об обычном конфликте, а о физическом спасении миллионов людей. Целых городов. Целых общин. Россия разрушала Мариуполь, Волноваху, Бахмут, другие города и села Украины. Это не должно остаться без наказания.

Жизнь и правосудие должно победить. Эта российская агрессия должна закончиться победой Украины. Чтобы Россия никогда больше не смогла совершить геноцид украинцев, Москва должна проиграть раз и навсегда. И Москва – проигрывает.

"Канада – всегда на светлой стороне истории"

Зеленский подчеркнул, что справедливость для Канады – не пустой звук. Страна никогда не делает политическую ставку на ненависть и вражду. Канада – всегда на светлой стороне истории. В то же время мало только выбрать ее, нужно еще и быть лидером. Канада – лидер.

Президент поблагодарил Канаду за:

100% поддержку Украины на пути в НАТО;

обучение украинских защитников;

помощь Украине избавиться от зависимости от российского ядерного топлива.

Зеленский выступает на торжественном заседании парламента Канады: смотрите видео

Зеленский встретился с Трюдо

В Оттаве Зеленский провел переговоры с Трюдо. В частности, темой разговора стала оборонная поддержка Украины. Президент поблагодарил Трюдо за помощь.

Спасибо за вашу поддержку с первых дней полномасштабной войны – телефонные звонки, а также реальные шаги вашего правительства и всех канадцев. Спасибо вашей прекрасной стране! Я хочу поблагодарить за то, что в этот трудный период вы приняли украинцев, помогаете нам на поле боя – военная, финансовая, гуманитарная помощь. Спасибо, что вы с нами, что вы стоите ради нашей победы,

– подчеркнул президент.

Переговоры проходили с глазу на глаз и в расширенном формате.