Обращение президента, елка и звуки выстрелов: как встретили Новый год воины на передовой

Украинцы встретили Новый год по-разному – кто-то плакал во время обращения президента, кто-то прятался в подвале из-за воздушной тревоги. Однако есть и те, кто встретил 2023 год на фронте – наши воины.

На передовой вместе с воинами встретили Новый год журналисты из "Украинского свидетеля". Они показали, как наши защитники готовились к празднику на фронте.

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Как украинские воины встретили Новый год

Воины 5-го отдельного штурмового полка, несмотря на то, что находятся на передовой, встретили Новый год и готовились к нему изрядно. В блиндаже защитники украсили елку, а еще воины приготовили салаты под игравшие на телефоне новогодние песни, вручили подарки и поздравили родных с праздником. Однако все это происходило в перерыве между обстрелами.

У наших воинов даже есть пожелания для оккупантов – желают им пойти домой. В то же время, защитники строят планы на День победы Украины. Говорят, что в этот день так же будут на фронте.

В перерыве между подготовкой к празднованию и обстрелами кто-то читал новости о взрывах в России,

За считанные минуты до полуночи в блиндаже все утихло – воины смотрели обращение президента Владимира Зеленского. После чего защитники встретили Новый год, выпив шампанского. Правда, детского. Ведь праздник праздником, но наши воины на передовой – на защите нашего отечества.

Как украинские защитники встретили Новый год на передовой: смотрите видео