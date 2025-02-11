Зеленский рассказал, встретится ли он с Трампом в Мюнхене

В конце этой недели Владимир Зеленский поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности (MSC). Там он планирует встретиться с американскими политиками.

Об этом президент Украины рассказал в интервью Guardian, передает 24 Канал. Однако даты встречи с самим Трампом еще нет.

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С кем встретится Зеленский

Зеленский также сообщил, что его команда работает над ее организацией. Зато в Мюнхене украинский лидер встретится с членами команды Трампа и влиятельными сенаторами.

Мы надеемся, что наши команды определят дату и план встреч в США; как только это будет согласовано, мы готовы, я готов,

– сказал Зеленский.

Ранее Трамп заявил, что может встретится с украинским президентом на этой неделе, поэтому не исключено, что Зеленский прилетит в Вашингтон из Мюнхена.