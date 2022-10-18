Невозможна до прекращения аннексии, – у Эрдогана оценили вероятность встречи Зеленского и Путина

Президент Турции Реджеп Эрдоган неоднократно предлагал организовать встречу президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Однако такая встреча невозможна, пока Россия пытается аннексировать украинские территории.

Об этом заявил советник турецкого президента Ибрагим Калин. По его словам, предпосылок для встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина сейчас нет.

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Встреча сейчас невозможна

Ибрагим Калин отметил, что предложение Турции по поводу встречи до сих пор в силе. Однако сейчас переговоры невозможны, поскольку любые мирные договоренности должны быть достигнуты с соблюдением территориальной целостности Украины.

Приглашение нашего президента все еще в силе. После решения об аннексии Путин благосклонно относится к встрече, а украинская сторона правильно говорит, что мы не будем встречаться до прекращения аннексии.

– подчеркнул Калин.

В то же время советник турецкого президента раскритиковал подход, "при котором нужно сломать России руки и крылья и уменьшить ее силу", потому что это, по словам Колина, только продолжит войну.

Кроме того, советник Эрдогана заявил, что Турция является единственной страной, прилагающей усилия и призывающей к решению.

Переговоров с Путиным не будет

После объявления аннексии оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей вместе с оккупированными общинами Николаевщины, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с Путиным. Украина не отказалась от диалога, однако переговоры возможны только с другими российскими властями и другим президентом.

Однако в Кремле решили заговорить о переговорах, в том числе и сам цинично говорящий Путин, что Москва открыта к диалогу. Однако диктатор вообще не хочет вести переговоры по временно оккупированному Крыму. Кроме того, диктатор не только хочет закрепить хоть какие-нибудь успехи на фронте, но и взять паузу для подготовки нового наступления в феврале – марте 2023 года. То есть, диктатор не отказывается от войны, а наоборот ищет пути для ее продолжения, в том числе посредством временных договоренностей.

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