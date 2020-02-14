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      Встретятся ли украинцы с россиянами в Мюнхене

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      Загороднюк заявил, что украинская делегация в Мюнхене не будет встречаться с россиянами / Фейсбук-страница Андрея Загороднюка

      Представители Министерства обороны Украины не будут встречаться с представителями российского ведомства "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности.

      Не может быть никаких встреч с Россией на дипломатическом уровне. Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк, пишут "Новости Донбасса".

      Интересно: Мюнхенская конференция по безопасности: что будут говорить об Украине

      Министр при этом отметил, у него на конференции в Мюнхене запланированы встречи с коллегами из других стран.

      Мы ни в коем случае не встречаемся с представителями России... Мы с Россией не встречаемся на дипломатическом уровне – как министерство обороны, с министерством обороны,
      – сказал он.

      Что надо знать о Мюнхенской конференции по безопасности

      • Это самый авторитетный международный форум. Конференция объединяет даже совершенно противоположные политические режимы ради поиска совместных ответов. Огромную роль играют кулуарные встречи и договоренности.
      • Конференция проходит в столице Баварии Мюнхене с 1963 года. В 2020 году мероприятие пройдет в 56 раз. Продлится оно 14 – 16 февраля. В этом году главными темами станут конфликты и разоружение, вопросы климата и охраны здоровья. Главный профиль конференции – кризисный менеджмент. Сейчас есть 27 кризисов, требующих обсуждения.

      Интересно. На Мюнхенской конференции предложили 12 шагов для достижения мира в Украине. Под этим документом стоит и подпись Ишингера. Эти шаги предлагают сейчас для решения вопросов безопасности, гуманитарных, экономических и политических проблем.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Мюнхенская конференция Андрей Загороднюк
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