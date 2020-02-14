Чи зустрінуться українці з росіянами в Мюнхені
Представники Міністерства оборони України не будуть зустрічатися з представникам російського відомства "на полях" Мюнхенської конференції з безпеки.
Не може бути жодних зустрічей з Росією на дипломатичному рівні. Про це заявив міністр оборони Андрій Загороднюк, пишуть "Новости Донбасса".
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Міністр при цьому зазначив, у нього на конференції в Мюнхені заплановані зустрічі з колегами з інших країн.
Ми ні в якому разі не зустрічаємося з представниками Росії... Ми з Росією не зустрічаємося на дипломатичному рівні - як міністерство оборони, з міністерством оборони,
– сказав він.
Що треба знати про Мюнхенську конференцію з безпеки
- Це найавторитетніший міжнародний форум. Коференція об’єднує навіть абсолютно протилежні політичні режими заради пошуку спільних відповідей. Величезну роль грають кулуарні зустрічі та домовленості.
- Конференція проходить у столиці Баварії Мюнхені з 1963 року. У 2020 році захід пройде у 56 раз. Триватиме він 14 – 16 лютого. Цього року головними темами стануть конфлікти та роззброєння, питання клімату та охорони здоров’я. Головний профіль конференції – кризовий менеджмент. Наразі є 27 криз, які потребують обговорення.
Цікаво. На Мюнхенській конференції запропонували 12 кроків для досягнення миру в Україні. Під цим документом стоїть і підпис Ішингера. Однак вже згодом цей план зник зі сторінки – після критики через свої антиукраїнські тези.
- Вперше Мюнхенську конференцію з безпеки відвідає президент України Володимир Зеленський. У Німеччині наголосили, що Україна є важливою у контексті обговорення безпекової політики Євросоюзу.