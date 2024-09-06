Воюет не только армия: что останавливает Лукашенко открыть еще один фронт в Украине

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает подыгрывать Кремлю. Однако все же есть важный фактор, который останавливает его для вступления в войну против Украины.

Такое мнение 24 Каналу высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, заметив, что Лукашенко знает, что население Беларуси никогда не будет воевать против нашей страны из-за европейской генетики. Без поддержки тыла армия не сможет долго работать.

Смотрите также Россия хочет спровоцировать еще одну войну, – Свитан про "Шахемы" в Беларуси

Что останавливает Лукашенко открыть еще один фронт в Украине

По словам Свитана, самопровозглашенный президент Беларуси уже мог сотни раз вступить в войну против Украины. Однако Лукашенко уже давно чувствует и понимает настроения населения страны относительно войны.

Белорусы воевать против Украины не будут. Они – европейцы ментально и генетически. Поэтому они имеют связь с украинцами.

Лукашенко просто не потянет эту войну. Воюет не только армия, воюет государство и народ. Белорусская армия будет воевать несколько дней без поддержки народа. А этой поддержки нет и не будет,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Он добавил, что украинцы будут мирно сосуществовать с соседями белорусами. Лукашенко же является таким диктатором, как и все – они приходят, а потом уходят.

Заметьте, заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко считает, что Лукашенко никогда не вступит в войну именно из-за страха потери власти. У него скоро избирательная кампания, поэтому ему не хочется создать триггер внутри Беларуси.