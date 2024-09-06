Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що Лукашенко знає, що населення Білорусі ніколи не буде воювати проти нашої країни через європейську генетику. Без підтримки тилу армія не зможе довго працювати.

Дивіться також Росія хоче спровокувати ще одну війну, – Світан про "Шахеди" в Білорусі

Що зупиняє Лукашенка відкрити ще один фронт в Україні

За словами Світана, самопроголошений президент Білорусі вже міг сотні разів вступити у війну проти України. Однак Лукашенко вже давно відчуває та розуміє настрої населення країни щодо війни.

Білоруси воювати проти України не будуть. Вони – європейці ментально та генетично. Через це вони мають зв'язок з українцями.

Лукашенко просто не потягне цю війну. Воює не лише армія, воює держава та народ. Білоруська армію воюватиме кілька днів без підтримки народу. А цієї підтримки немає та не буде,

– підкреслив полковник запасу ЗСУ.

Він додав, що українці будуть мирно співіснувати з сусідами білорусами. Лукашенко ж є таким диктатором, як і усі – вони приходять, а потім йдуть.

Зауважте, заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник Народного антикризового управління Павло Латушко вважає, що Лукашенко ніколи не вступить у війну саме через страх втрати влади. В нього скоро виборча кампанія, тому йому не хочеться створити тригер всередині Білорусі.