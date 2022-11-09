Вступит ли Беларусь в войну: прогноз генерала Ходжеса
Украинцев до сих пор волнует вопрос, будет ли новое наступление на наше государство со стороны Беларуси. Некоторые эксперты не верят, что может прийти серьезная угроза.
В настоящее время самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко хочет удержать так называемую видимость независимости. Об этом заявил в интервью 24 каналу бывший командующий американской армией в Европе генерал Бен Ходжес.
Важно Сохраняем трезвость сознания: стоит ли украинцам паниковать из-за угрозы наступления из Беларуси
Вступит ли Беларусь в войну
По словам Ходжеса, Беларусь не вступит в войну, потому что они не смогут ничего сделать.
10 батальонных тактических групп, которые они имеют, намного хуже российских, которые украинцы успешно уничтожали. Возможно, Россия попытается открыть новый фронт из Беларуси с помощью собственных сил. Но опять же, это будут мобилизованные силы, а не ветераны,
– отметил генерал.
Ходжес не уверен, что из Беларуси может прийти какая-нибудь серьезная угроза. Он считает, что Лукашенко делает то, что должен, чтобы удержать некую видимость независимости.
"Я верю, что он знает – если пошлет свои войска на войну с Украиной, то внутри самой Беларуси начнется восстание. Я не думаю, что у белорусов есть хотя бы какое-то желание сражаться против Украины", – сказал генерал.
Ходжес отметил, что из Беларуси и дальше будут запускать ракеты и дроны, но наземного наступления не будет.
Тем более, вы его сразу увидите. За ситуацией следует не только украинская разведка, но и американская и британская. Если они начнут стягивать силы, то это не станет сюрпризом. Я думаю, что нападение очень маловероятно,
– подчеркнул Ходжес.
Другие прогнозы относительно наступления Беларуси
- Политический эксперт Александр Антонюк рассказал, что стратегически наступление из Беларуси ни на что не повлияет, создаст лишь дополнительные трудности.
- Дмитрий Синченко, глава ОО "Ассоциации Политических наук", говорит, что Лукашенко до сих пор открыто не вступил в войну с Украиной не потому, что он "не отважился", а потому, что он просто не может это сделать.
- Внештатный советник Офиса Президента Алексей Арестович также отметил, что непосредственной опасности наземных действий из Беларуси сейчас нет.
- Помощник командующего Объединенными силами ВСУ Евгений Силкин сообщал, какие есть предпосылки для наступления россиян со стороны Беларуси. По его словам, повторное нападение возможно только в том случае, если оккупантам удастся собрать около 50 – 70 тысяч военных. Однако сейчас для них это невозможна задача.
Достойно внимания – Беларусь выбрала главного врага: смотрите видео