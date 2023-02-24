Перспективы Украины в НАТО: Жданов предположил модель отношений

Украинские военные показали свое мастерство в овладении различными видами западного вооружения. После войны, вероятно, вся украинская армия перейдет на такие образцы.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. У него есть личное видение будущего взаимодействия Украины и Североатлантического альянса.

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На днях во время встречи с украинскими журналистами премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Украина станет членом НАТО, к тому же, уже сейчас украинские пилоты тренируются по стандартам НАТО.

Реформирование ВСУ

Жданов уверен, что после войны главным вопросом для Украины станет реформирование армии и полный переход на западные образцы вооружения.

Военный эксперт напомнил, что на предыдущем саммите НАТО была принята резолюция по запуску программы помощи Вооруженным силам Украины по переходу на западные образцы вооружения.

Прогноз Жданова: смотреть видео

Возможности взаимодействия Украины с НАТО

У Жданова есть собственная модель видения взаимодействия Украины и НАТО после победы. Он предположил, что мы можем стать партнерами по расширенным возможностям.

Возможно, нам изменят устав НАТО, чтобы обеспечить нам коллективную безопасность. Однако Альянс может оставить нас в статусе той силы и гарантии безопасности, которая будет стоять на страже, чтобы не восстановилась угроза России.

– добавил эксперт.

Он подчеркнул, что вступление Альянса в войну ознаменует сразу мировую войну, в то время как сильная вооруженная Украина может быть гарантом того, что Россия больше не решится продвигаться на восток европейского континента.

Сотрудничество Украины и Североатлантического альянса