Об этом пишет Le Monde со ссылкой на источники. Ранее лидеры долгое время воздерживались от такого шага.

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США не имеют принципиальных возражений против приглашения Украины

Президент США Джо Байден накануне, 18 октября, поехал в Германию, где встретился с канцлером Олафом Шольцом, британским премьер-министром Киром Стармером и главой Франции Эмманюэлем Макроном. Среди обсуждений была и Украина.

Прежде всего лидеры стремятся скоординировать свои ответы по плану победы, который уже представил президент Владимир Зеленский. Сейчас США и Германия официально отрицают перспективу вхождения Украины в НАТО, тогда как Франция и Великобритания настроены оптимистичнее.

В то же время, по данным источников, США не имеют принципиальных возражений именно против приглашения. Как предположил неназванный европейский дипломат, в случае победы Камалы Харрис на президентских выборах Байден мог бы двигаться в сторону приглашения Украины в течение переходного периода.

Если это Трамп, то рассуждения больше не актуальны, и малейшая инициатива Байдена рискует ухудшить ситуацию,

– говорит чиновник.

Скорее всего, по мнению собеседников издания, изменения в позиции Вашингтона могли привести и к пересмотру мнения Берлина. Однако такой вопрос невозможно решить самостоятельно, поскольку такое решение требует коллективного одобрения НАТО. Среди перечня тех, кто может выступить против, оказались Венгрия и Турция.

К слову, министр обороны Нидерландов Брекельманс назвал преодоление коррупции условием вступления Украины в НАТО. Ведь чтобы достичь необходимого консенсуса, союзники должны согласовать четкие критерии, которым должна соответствовать Украина, чтобы получить приглашение.