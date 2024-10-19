Про це пише Le Monde з посиланням на джерела. Раніше лідери тривалий час утримувалися від такого кроку.

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США не мають принципових заперечень проти запрошення України

Президент США Джо Байден напередодні, 18 жовтня, поїхав до Німеччини, де зустрівся з канцлером Олафом Шольцом, британським премʼєр-міністром Кіром Стармером і главою Франції Емманюелем Макроном. Серед обговорень була й Україна.

Насамперед лідери прагнуть скоординувати свої відповіді щодо плану перемоги, який уже представив президент Володимир Зеленський. Наразі США та Німеччина офіційно заперечують перспективу входження України в НАТО, тоді як Франція та Велика Британія налаштовані оптимістичніше.

Водночас, за даними джерел, США не мають принципових заперечень саме проти запрошення. Як припустив неназваний європейський дипломат, у разі перемоги Камали Гарріс на президентських виборах Байден міг би рухатися в бік запрошення України протягом перехідного періоду.

Якщо це Трамп, то міркування більше не є актуальним, і найменша ініціатива Байдена ризикує погіршити ситуацію,

– каже посадовець.

Радше за все, на думку співрозмовників видання, зміни у позиції Вашингтона могли призвести й до перегляду думки Берліна. Однак таке питання неможливо розв'язати самотужки, оскільки таке рішення потребує колективного схвалення НАТО. Серед переліку тих, хто може виступити проти, опинилися Угорщина та Туреччина.

До слова, міністр оборони Нідерландів Брекельманс назвав подолання корупції умовою вступу України в НАТО. Адже щоб досягти необхідного консенсусу, союзники повинні узгодити чіткі критерії, яким має відповідати Україна, щоб отримати запрошення.