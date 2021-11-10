Вступить не так просто, – Корниенко об отборе "слуг народа"

В "Слуге народа" есть примерно тысяча формальных членов партии. Несмотря на это, процесс рассмотрения заявлений постоянно продолжается. Он не так прост, как может показаться.

Есть система, по которой определяют, рекомендовать ли определенное лицо к вступлению в партию. Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко.

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"Не так просто вступить в партию "Слуга народа". Это, пожалуй, правильно", – сказал Корниенко.

По его словам, есть много людей, которые хотят вступить в партию, имея собственную выгоду.

Опыты предыдущей власти показали, что есть всегда много желающих использовать в своих интересах даже партбилет. Мы не хотели бы, чтобы так было,

– отметил Корниенко.

"Идейные" люди в партии

Он также рассказал, что есть люди, которые идейно со "Слугой народа" с первого тура президентских выборов. Они были либо волонтерами команды, либо членами комиссий еще кандидата в президенты Владимира Зеленского.

"Многие из них на самом деле стали депутатами местных советов у себя на местах, этот процесс состоялся несмотря на то, что была разная критика", – подытожил Корниенко.

Интервью с Александром Корниенко на 24 канале: смотрите видео