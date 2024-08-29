Этого не было и не будет, – Лукашенко сказал, что не отдаст приказ воевать за пределами Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси сделал новое заявление относительно того, когда может отдать приказ вступить своей армии в войну. По словам Александра Лукашенко, он якобы никогда не отдаст приказ нападать на кого-то и воевать за пределами страны.

Такое заявление самопровозглашенный белорусский лидер сделал во время заслушивания докладов по актуальным вопросам информационной политики. Об этом сообщают белорусские СМИ, передает 24 Канал.

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Лукашенко не хочет отдавать приказ воевать за пределами Беларуси

Говоря о так называемом украинском кризисе, которым Лукашенко называет войну России против нашего государства, самопровозглашенный президент Беларуси сказал, что по поводу этого вопроса у него абсолютно понятная и честная политика.

Более того, Александр Лукашенко возмутился, что в западных средствах массовой информации пишут, что он "завтра он отдаст приказ – и все пойдут туда". По словам самопровозглашенного белорусского лидера, ему "плохо от подобных обзоров".

Никаких приказов, чтобы идти за пределы нашей страны не было и не будет. Мы только тогда будем воевать, когда придут к нам с плохими намерениями. Вот и все,

– утверждает Лукашенко.

Кроме того, самопровозглашенный президент добавил, что в Беларуси будут пропагандировать "только нашу белорусскую правду". Как отметил Лукашенко, белорусам "не нужно ничего придумывать, поскольку и так хватает тем, выгодных для нас".

"Мы в удивительном положении оказались в этом плане. Нам не надо ни врать, ничего придумывать. А другие страны этого не могут. Им надо действительно там... что-то подать в выгодном ключе, мягко скажем. Нам это не надо. Нам надо показывать, как оно есть", – сказал самопровозглашенный лидер Беларуси.

К слову, ранее Александр Лукашенко также утверждал, что ему, мол, подбрасывают предложение "воевать с Украиной против России". По его словам, принять эти предложения Беларусь не может "на 99%".