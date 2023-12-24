Санду хочет в 2024 году провести референдум по поводу вступления Молдовы в ЕС

Майя Санду, президентка Молдовы, стремится осенью 2024 года провести референдум. Во время него будут опрашивать граждан о вступлении страны в Евросоюз.

Об этом она сказала в видеообращении, передает 24 Канал, посвященном третьей годовщине пребывания ее в должности президента Молдовы. Она отметила, что стране нужно будет многое сделать.

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Раньше это казалось невозможным

В своем видеообращении Майя Санду обратила внимание, что лидеры стран-членов Евросоюза недавно одобрила решение. В нем говорится о старте переговоров об интеграции Молдовы в ЕС. Глава государства отметила, что это "то, что еще три года назад казалось невозможным".

Нам еще много нужно сделать. И самое главное – обеспечить мир и лучшее будущее для всех семей и детей Молдовы. У нас есть гарантия такого будущего только как государство-член Европейского Союза,

– отметила лидер Молдовы.

Майя Санду призвала парламент государства к инициированию организации референдума. Его должны провести осенью 2024 года и во время него решающим будет голос жителей страны. Они определятся, стремятся ли видеть Молдову в ЕС.

В то же время Майя Санду попросила о поддержке на выборах, которые проведут в 2024 году, ее кандидатуры. Чтобы, как говорит президентка Молдовы, она могла "завершить миссию европейской интеграции".

Что известно о начале переговоров о вступлении в ЕС

Обратим внимание, что 14 декабря Европейский совет принял решение. Оно предполагает старт переговоров о вступлении как Украины, так и Молдовы в Европейский Союз.

В тот же день Владимир Зеленский провел с молдавской коллегой разговор. Он поздравил Майю Санду с решением о старте переговоров о вступлении страны в ЕС.

По словам главы украинского государства, соответствующее решение – совместная победа Украины и Молдовы. Также президент пообщался с главой Грузии – Саломе Зурабишвили.

Это наша общая победа! Двигаемся в ЕС вместе!

– написал Зеленский.

На решение Европейского совета отреагировала в тот день и сама Санду. Она подчеркнула, что для нее большая честь разделить путь в Евросоюз вместе с Украиной и Владимиром Зеленским.