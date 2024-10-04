Россия буквально покупает жителей Молдовы, чтобы те 20 октября проголосовали против вступления в ЕС

Молдова 20 октября проведет референдум по вступлению страны в Евросоюз. Между тем Россия не теряет времени и начала подкуп молдаван, чтобы те голосовали против этого.

Молдова предупредила, что Москва создала "мафиозную" сеть для распределения наличных денег. Об этом заявили изданию Politico высокопоставленные чиновники страны.

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Россия заплатила уже 15 миллионов долларов жителям Молдовы

По данным властей Молдовы, курирует эту сеть пророссийский олигарх.

Молдова сталкивается с явлением подкупа избирателей в сочетании с гибридной войной и дезинформацией, подобного наша страна никогда раньше не видела,

– заявил начальник молдавской полиции Виорел Чернеуцяну.

Правоохранители говорят, что только за сентябрь на банковские счета более 130 000 граждан Молдовы перевели более 15 миллионов долларов российских средств.

"Илан Шор, основатель ныне запрещенной пророссийской политической партии, помогал отмывать средства, предназначенные для подкупа избирателей через сеть банков. Официальные лица говорят, что потом координаторы в России приказали чиновникам и местным активистам действовать от их имени, выдавая наличные через платформу обмена сообщениями Telegram", – пишут в Politico.

Сторонники Шора и Кремль призывают народ Молдовы отдать свои голоса против вступления в ЕС, а также против прозападного президента Майи Санду на одновременных выборах.

Партию Шора признали неконституционной и запретили в 2023 году. Впрочем политик продолжает поддерживать тесные связи с другими пророссийскими оппозиционными группами.

В этом году Россия потратит около 100 миллионов евро на вмешательство в демократические процессы в Молдове,

– предсказал советник по национальной безопасности Молдовы Станислав Секриеру.

К слову, летом 2023 года украинская разведка предупреждала Молдову, что ей стало известно о заговоре по насильственному свержению правительства Санду, которую финансировала Москва. К этому, в частности, был причастен и Шор. После этого Брюссель ввел против него санкции.