Вступление в НАТО и ЕС получило наибольшую поддержку украинцев за все время независимости
Источник:"Рейтинг"
Вступление Украины в НАТО поддерживают более 60% украинцев, в Евросоюз – почти 70%. Это самые высокие показатели позитивного восприятия интеграции в Альянс и ЕС за все время независимости.
Об отношении украинцев к возможности вступления страны в НАТО и ЕС свидетельствуют результаты опроса, который провела социологическая группа "Рейтинг".
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Отношение украинцев к вступлению в НАТО
- 62% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО,
- 30% негативно относятся к этой инициативе.
Социологи отметили, что за историю наблюдений с 2014 года это самый высокий показатель положительного восприятия интеграции Украины в Альянс. В то же время еще в конце 2021 года вступление поддерживали 55 – 58% опрошенных.
К слову, более ранние опросы (до 2014 года) других социологов также показывали меньшую поддержку вступления в НАТО.
Поддержка вступления в ЕС
- вступление в Евросоюз поддерживают 68% респондентов,
- не поддерживают – 24%.
Как и в отношении НАТО, уровень поддержки вступления в ЕС за последние два месяца вырос и достиг самого высокого в истории исследований с 2013 года показателя.
Взгляды украинцев в зависимости от разных критериев
Идею интеграции Украины в западные структуры больше поддерживают жители Запада и Центра страны, меньше – Юга. На Востоке количество сторонников вступления в НАТО меньше, чем количество противников.
Что касается ЕС, то в восточных регионах имеется паритет противников и сторонников.
В электоральных сегментах ощутимо преобладает неприятие вступления Украины в западные структуры среди избирателей партий "Оппозиционная платформа – За жизнь" и партии Мураева "Наши". Среди избирателей других политических сил большинство стремится к вступлению и в НАТО, и в ЕС.
Что известно об опросеЕго 16 – 17 февраля провела социологическая группа "Рейтинг". Методом телефонных интервью с использованием компьютера опросили 1 722 респондента от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населения.
Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,4%.