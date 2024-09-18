План Зеленского предусматривает приглашение Украины в НАТО: когда именно

Уже на следующей неделе президент Украины встретится с главой США в Нью-Йорке. В рамках Генассамблеи ООН Зеленский планирует представить Байдену "план победы".

Как передает издание Le Monde, план Зеленского включает в себя, в частности приглашение Украины в НАТО.

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Успеть до Нового года

В колонке обозревателя Сильви Кауфман говорится, что украинский лидер надеется получить приглашение в НАТО до 2025 года, еще до того, как Джо Байден сложит полномочия президента. Глава государства считает, что это даст возможность Украине вступить в переговоры по завершению войны в сильной позиции.

В то же время автор сомневается в том, что стремление Зеленского могут осуществиться, ведь администрация Байдена, по-прежнему, скептически относится к ускорению процесса вступления Украины в НАТО из-за опасений реакции Москвы.

К слову, ранее президент Зеленский приоткрыл детали своего "плана победы", который кроме Байдена, он собирается показать Харрис и Трампу. В нем говорится о гарантиях безопасности Украине, мощной военной и экономической поддержке, а также о праве самостоятельно решать, как использовать переданное оружие.