Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. По его словам, сегодня на Западе обсуждают вероятные сценарии более широкого вовлечения НАТО в боевые действия против России.

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Запад ждет результаты контрнаступления

Страны Запада находятся в ожидании. Они рассчитывают, что успехи Украины в поле боя запустят внутренние процессы в России, которые приведут к падению режима Путина. Таким образом, им не придется напрямую вмешиваться в войну и ликвидировать российского тирана.

"Сейчас все затаили дыхание перед украинским контрнаступлением. Это определяющая точка, от которой будет зависеть многое: как события будут развиваться дальше, пойдет ли дальше в своих ядерных угрозах Путин и тому подобное", – отметил Мусиенко.

Александр Мусиенко прокомментировал возможность введения войск НАТО в Украину: смотреть видео

НАТО должно быть единым

Также военный эксперт прокомментировал заявление бывшего генсека НАТО Расмуссена, допустившего возможность введения войск части стран НАТО на территорию Украины. По его мнению, экс-генсек предполагал, что НАТО должно быть консолидировано и проявить единую позицию в возможном противостоянии с Россией.

Неправильно, когда одни государства НАТО более вовлечены в войну, а другие занимают выжидательную позицию,

– добавил он.

Может ли НАТО вступить в войну