Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. За його словами, сьогодні на Заході обговорюють ймовірні сценарії більш ширшого залучення НАТО до бойових дій проти Росії.

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Захід чекає результати контрнаступу

Країни Заходу перебувають в очікуванні. Вони розраховують, що успіхи України на полі бою запустять внутрішні процеси в Росії, які призведуть до падіння режиму Путіна. Таким чином, їм не доведеться напряму втручатись у війну та ліквідовувати російського тирана.

"Зараз усі затамували подих перед українським контрнаступом. Це визначальна точка, від якої залежатиме багато: як події розвиватимуться далі, чи піде далі у своїх ядерних погрозах Путін тощо", – зазначив Мусієнко.

Олександр Мусієнко прокоментував можливість введення військ НАТО в Україну: дивитись відео

НАТО повинно бути єдиним

Також військовий експерт прокоментував заяву колишнього генсека НАТО Расмуссена, який припустив можливість введення військ частини країн НАТО на територію України. На його думку, ексгенсек мав на увазі, що НАТО повинно бути консолідоване та проявити єдину позицію у можливому протистоянні з Росією.

Неправильно, коли одні держави НАТО більш залученні у війну, а інші займають вичікувальну позицію,

– додав він.

Чи може НАТО вступити у війну