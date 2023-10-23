Исторический шаг: Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО

23 октября 2023, 19:12
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Прессслужба президента Турции

Реджеп Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО. Его уже передали на рассмотрение в парламент страны.

О том, что Эрдоган сделал шаг к одобрению членства Швеции в НАТО официально заявила его пресс-служба.

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Эрдоган подписал протокол вступления Швеции в НАТО

Сообщается, что 23 октября Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО. Однако его еще предстоит рассмотреть парламент.

Протокол о вступлении Швеции в НАТО был подписан президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом 23 октября 2023 года и передан на рассмотрение Великого национального собрания (парламента – 24 Канал) Турции,
– говорится в сообщении.

Почему Турция передумала

  • На Вильнюсском саммите НАТО в июле 2023 года Турция согласилась разблокировать процесс ратификации вступления Швеции в НАТО в обмен на помощь в сближении с ЕС.
  • В рамках сотрудничества между странами возникла договоренность. Стокгольм помогать Анкаре сблизиться с Европейским Союзом. В ответ Эрдоган пообещал, что передаст ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО на рассмотрение парламента в октябре.
  • Источники шведских СМИ ранее заявили, что в настоящее время Стокгольм оптимистично оценивает процесс вступления в НАТО и ожидает, что это произойдет уже осенью.

Автор: Анастасія Кушпіт