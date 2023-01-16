Соответствующее заявление турецкий лидер озвучил на встрече с молодежью Турции. Это произошло 15 января.
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Какое условие назвал Эрдоган
Мы сказали им (Швеции – 24 Канал): "Послушайте, если вы не выдадите террористов, которые у вас есть, то мы не сможем ратифицировать это (членство в НАТО – 24 Канал) в нашем парламенте",
– заявил Эрдоган.
По словам турецкого президента, говорится о 130 "террористах". Эрдоган добавил, что:
- Швеция никак не препятствует проведению у себя демонстраций в поддержку Рабочей партии Курдистана, которую Турция считает террористической организацией;
- Стокгольм якобы раньше обещал, но так и не выдал Анкаре 130 курдских "террористов".
"Если они не займут позицию против этой ситуации в Швеции, это может еще больше усилить напряжение в наших отношениях", – заявил Эрдоган.
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Что этому предшествовало
- 12 января курдская организация "Комитет Рожавы" в Швеции повесила вверх дрожью чучело, которое символизировало президента Турции Реджепа Эрдогана. Турция вызвала посла Швеции и передала ему ноту.
- Уже 13 января турецкие правозащитники решили привлечь к ответственности всех причастных к провокации в шведской столице. Так, адвокаты Эрдогана обратились в Республиканский суд Анкары, а турецкая прокуратура возбудила уголовное дело.
- Швеция заявила, что не знала об инциденте и назвала его саботажем против заявки на вступление в НАТО.