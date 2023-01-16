Відповідну заяву турецький лідер озвучив на зустрічі з молоддю Туреччини. Це відбулось 15 січня.

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Яку умову назвав Ердоган

Ми сказали їм (Швеції – 24 Канал): "Послухайте, якщо ви не видасте терористів, які у вас є, то ми не зможемо ратифікувати це (членство в НАТО – 24 Канал) в нашому парламенті,
– заявив Ердоган.

За словами турецького президента, мовиться про 130 "терористів". Ердоган додав, що:

  • Швеція жодним чином не перешкоджає проведенню у себе демонстрацій на підтримку Робочої партії Курдистану, яку Туреччина вважає терористичною організацією;
  • Стокгольм нібито раніше обіцяв, але так і не видав Анкарі 130 курдських "терористів".

"Якщо вони не займуть позицію проти цієї ситуації у Швеції, це може ще більше посилити напругу в наших відносинах", – заявив Ердоган.

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Що цьому передувало