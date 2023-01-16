Відповідну заяву турецький лідер озвучив на зустрічі з молоддю Туреччини. Це відбулось 15 січня.
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Яку умову назвав Ердоган
Ми сказали їм (Швеції – 24 Канал): "Послухайте, якщо ви не видасте терористів, які у вас є, то ми не зможемо ратифікувати це (членство в НАТО – 24 Канал) в нашому парламенті,
– заявив Ердоган.
За словами турецького президента, мовиться про 130 "терористів". Ердоган додав, що:
- Швеція жодним чином не перешкоджає проведенню у себе демонстрацій на підтримку Робочої партії Курдистану, яку Туреччина вважає терористичною організацією;
- Стокгольм нібито раніше обіцяв, але так і не видав Анкарі 130 курдських "терористів".
"Якщо вони не займуть позицію проти цієї ситуації у Швеції, це може ще більше посилити напругу в наших відносинах", – заявив Ердоган.
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Що цьому передувало
- 12 січня курдська організація "Комітет Рожави" у Швеції повісила догори дриґом опудало, яке символізувало президента Туреччини Реджепа Ердогана. У відповідь Туреччина викликала посла Швеції та передала йому ноту.
- Вже 13 січня турецькі правозахисники вирішили притягнути до відповідальності всіх причетних до провокації у шведській столиці. Так, адвокати Ердогана звернулись до Республіканського суду Анкари, а турецька прокуратура відкрила кримінальну справу.
- Швеція заявила, що не знала про інцидент та назвала його саботажем проти заявки на вступ до НАТО.