В ведомстве заявили, что вызовут посла России, чтобы пожаловаться на "попытку вмешательства" в процесс подачи Швецией заявки на вступление в НАТО.
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Посол угрожал Швеции из-за вступления в НАТО
Стокгольм стремится к членству в НАТО вместе с Финляндией. Швеция надеется завершить процесс еще в этом году.
Российский посол выразил свою позицию, заявив на сайте посольства, что вступление в НАТО сделало скандинавские страны "законной мишенью для российских ответных мер, в частности военного характера".
По словам спикера шведского МИД, теперь его вызовут в ведомство. Министр иностранных дел Швеции назвал эти высказывания "явной попыткой вмешательства".
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Вступление Швеции и Финляндии в НАТО
- Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО уже в июне этого года. Генсек Альянса заявляет, что страны выполнили свои обязательства, поэтому необходимо время завершить процесс ратификации.
- Ожидается, что страны формально присоединятся к НАТО во время саммита, который состоится 11 июля в Вильнюсе.
- Турция и Венгрия – последние два государства НАТО, которые до сих пор не одобрили вступление Финляндии и Швеции.