Турция согласилась на вступление Швеции в НАТО: Венгрия начала вставлять палки в колеса

Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО. В то же время парламент Венгрии отклонил предложение провести голосование по этому поводу.

Следует заметить, что венгерские чиновники неоднократно заявляли, что Будапешт не будет последним членом, который поддержит заявку Швеции.

Промедление Венгрии и Турции ранее разочаровало других союзников по НАТО, которые быстро согласились принять Швецию и Финляндию в Альянс после того, как они отказались от своего многолетнего военного нейтралитета.

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Протокол о вступлении Швеции в НАТО, подписанный президентом Турции Реджепом Эрдоганом, одобрил и спикер Нуман Куртулмуш. В настоящее время заявка о вступлении была передана в Комиссию по иностранным делам Турции.

В свою очередь парламент Венгрии отклонил предложение провести голосование по одобрению заявки Швеции на вступление в НАТО. По информации АР, руководящая венгерская партия "Фидес" во главе с премьер-министром Виктором Орбаном с июля 2022 года тормозит заявку Швеции на присоединение к Альянсу.

Будапешт утверждает, что шведские политики говорят "откровенную ложь" о состоянии демократии в Венгрии. По словам оппозиционного депутата Агнеш Вадаи, во вторник, 24 октября, венгерские депутаты заблокировали предложение о назначении голосования по ратификации шведской заявки.

По ее словам, следующее возможное время для голосования будет только во время парламентской сессии, которая начнется 6 ноября.

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