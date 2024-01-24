Вступление Швеции в НАТО: Орбан призвал парламент ратифицировать заявку страны
Источник:Виктор Орбан
Венгерский премьер Виктор Орбан провел разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Сразу после него политик призвал парламент Венгрии ратифицировать вступление Швеции в Североатлантический альянс.
Пока не утвердила заявку Швеции только одна страна – именно Венгрия. Известно, что предпоследним присоединение страны одобрил парламент Турции – даже несмотря на тяжелые дискуссии.
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Орбан о вступлении Швеции в НАТО
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 24 января провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. В нем он отметил, что Венгрия поддерживает стремление Швеции вступить в Альянс и призвал парламент ратифицировать заявку.
Я также подчеркнул, что мы будем продолжать призывать Национальную ассамблею Венгрии проголосовать за присоединение Швеции и завершить ратификацию при первой же возможности,
– написал Орбан.
Генсек НАТО, в свою очередь, написал, что приветствует явную поддержку премьер-министром Венгрии и его правительством членства Швеции в НАТО. Он с нетерпением ждет ратификацию – как только соберется парламент.
НАТО и Россия
- Альянс готовится к вероятному нападению России на его территории. В частности, страны Балтии возводят оборонные сооружения. Линию обороны построят на восточной границе страны, и она будет насчитывать около 600 бетонных бункеров за примерно 60 миллионов евро.
- В НАТО рассматривают сценарий, что если агрессия и начнется, то именно из стран Балтии, или Россия может попробовать напасть на Альянс через Швецию – атаковав остров Готланд. Он стратегически важен, ведь оттуда можно атаковать и Балтику, и скандинавские страны, и Германию.
- Министр обороны Борис Писториус призвал немецкие вооруженные силы быть готовыми. Немецкие эксперты считают, что вооруженное противостояние между НАТО и Россией возможно через 5 – 8 лет. Сейчас – это маловероятно.