Вступление Швеции в НАТО: Орбан призвал парламент ратифицировать заявку страны

Венгерский премьер Виктор Орбан провел разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Сразу после него политик призвал парламент Венгрии ратифицировать вступление Швеции в Североатлантический альянс.

Пока не утвердила заявку Швеции только одна страна – именно Венгрия. Известно, что предпоследним присоединение страны одобрил парламент Турции – даже несмотря на тяжелые дискуссии.

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Орбан о вступлении Швеции в НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 24 января провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. В нем он отметил, что Венгрия поддерживает стремление Швеции вступить в Альянс и призвал парламент ратифицировать заявку.

Я также подчеркнул, что мы будем продолжать призывать Национальную ассамблею Венгрии проголосовать за присоединение Швеции и завершить ратификацию при первой же возможности,

– написал Орбан.

Генсек НАТО, в свою очередь, написал, что приветствует явную поддержку премьер-министром Венгрии и его правительством членства Швеции в НАТО. Он с нетерпением ждет ратификацию – как только соберется парламент.

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