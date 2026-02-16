Возможно ли ускоренное вступление Украины в ЕС: Андрей Сибига ответил

Вопрос возможного ускоренного вступления Украины в Евросоюз неоднократно звучал на международном уровне, в частности в контексте гарантий безопасности. Во время Мюнхенской конференции по безопасности эту тему снова подняли на уровне дипломатических переговоров.

Об этом в понедельник, 16 февраля, во время пресс-конференции заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Рассматривается ли возможность ускоренного вступления Украины в ЕС?

Сибига подтвердил информацию о дискуссиях относительно вступления Украины в ЕС по ускоренной программе и одновременно заявил, что усилия Киева продолжает блокировать Венгрия во главе с Виктором Орбаном.

По его словам, другие европейские страны поддерживают Украину и понимают важность ее членства для блока.

Недальновидная позиция Венгрии, которая полностью блокирует все украинские усилия на этом направлении. Но самое главное то, что Европа также осознает, что Украина нужна для Евросоюза, что Украина принесет в ЕС очень много преимуществ. От безопасности до усиления политико-дипломатических и экономических позиций Европы. Для самодостаточности Европы. Для стратегической автономии Европы. Для оборонной отрасли,

– заявил Сибига.

Вместе с тем он отметил, что четкие сроки ускоренного вступления Украины в ЕС являются ключевым элементом гарантий безопасности в рамках мирного соглашения.

Сибига отметил, что Украина демонстрирует хороший результат во внедрении реформ, необходимых для евроинтеграции, и подтвердил готовность Киева выполнять все определенные критерии членства. Он также отметил, что в достижении этих стандартов Украина рассчитывает на поддержку партнеров, в частности Совета Европы. По словам министра, этот вопрос обсуждался во время встреч.

Сибига убежден, что Европа понимает преимущества вступления Украины в блок.

"Поэтому, мне кажется, что этот процесс набирает практического измерения, дискуссии продолжаются. Мы имели некоторые конкретные разговоры с разным видением и различными формулами, но, безусловно, еще много работы впереди", – подчеркнул Сибига.

Интересно! Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в эксклюзивном интервью 24 Каналу сообщил, что работа над процедурами вступления Украины в ЕС уже продолжается – даже несмотря на формальные задержки. А когда появится возможность закрепить результаты труда, весь пройденный путь будет подтвержден. По его словам, в Брюсселе уже просчитывают количество депутатов от Украины в Европарламенте.



Кроме того, Тихий подчеркнул, что членство Украины в ЕС является не только экономическим или политическим шагом, но и важной составляющей гарантий безопасности после завершения войны.

Что в Европе говорят о сроках вступления Украины в ЕС?