Когда Украина станет членом ЕС: в Брюсселе назвали вероятные сроки

Украина официально начинает новый этап евроинтеграции. Уже в ближайшие дни в Люксембурге начнутся переговоры по первому кластеру будущего членства в Европейском союзе.

Наряду с Украиной диалог о вступлении начинает и Молдова. Об этом пишет The Guardian.

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Сколько лет осталось Украине до вступления в ЕС?

Первый переговорный кластер будет охватывать вопросы верховенства права, демократии и функционирования государственных институтов. Именно это направление считается одним из важнейших в процессе европейской интеграции, ведь оно открывает путь к дальнейшим переговорам по экономике, внутреннему рынку, экологической политике, социальной сфере и другим направлениям законодательства ЕС.

Старт переговоров стал возможен после изменения политической ситуации в Венгрии и достижения консенсуса между всеми государствами-членами.

В совместном заявлении руководство подчеркнуло решимость и настойчивость, которые обе страны продемонстрировали на пути к европейской интеграции. Президент Украины Владимир Зеленский назвал начало переговоров важным политическим и моральным сигналом поддержки для украинского общества в условиях войны.

По оценкам европейских чиновников, техническая часть переговоров о вступлении может быть завершена примерно через четыре года. Однако такой сценарий возможен лишь при условии активного продолжения реформ и сохранения политической поддержки процесса расширения внутри самого Евросоюза.

В то же время чиновники подчеркивают, что завершение переговоров еще не означает автоматического вступления в объединение. Для членства Украина должна имплементировать тысячи норм и законов ЕС в национальное законодательство, а также получить единодушную поддержку всех государств-членов союза.

Бывшая советница Европейской комиссии по вопросам расширения и эксперт аналитического центра Bruegel Гизер Граббе отмечает, что открытие первого кластера является чрезвычайно важным шагом. По ее словам, именно с этого момента начинается реальный процесс достижения договоренностей относительно будущего членства страны в Европейском Союзе.

В то же время эксперт предупреждает, что Украину ждет сложная и масштабная работа. Речь идет не только о принятии новых законов, но и об их полноценном внедрении и обеспечении выполнения на практике.

Европейские чиновники в целом положительно оценивают прогресс Украины в сфере реформ и борьбы с коррупцией. В Брюсселе обращают внимание на активизацию антикоррупционных расследований и готовность правоохранительной системы работать даже в отношении высокопоставленных чиновников.

В то же время представители ЕС признают, что темпы выполнения отдельных обязательств остаются ниже ожидаемых. В частности, Украина пока реализовала лишь часть плана реформ, согласованного в конце 2025 года между представителями украинского правительства и Европейской комиссии.

Среди ключевых задач остаются укрепление независимости антикоррупционных органов, внедрение антикоррупционной стратегии, а также продолжение судебной реформы и реформирование прокуратуры.

Почему ЕС заинтересован в членстве Украины?

По мнению Граббе, Украина сегодня нужна Европейскому Союзу не меньше, чем сам ЕС нужен Украине. Эксперт предлагает применить к Киеву принцип "безопасность прежде всего" и максимально быстро интегрировать страну в европейскую политику безопасности и обороны.

Она подчеркивает, что Украина фактически стала одним из ключевых игроков в сфере безопасности на европейском континенте. Именно украинская армия обладает уникальным боевым опытом современной войны, а украинский оборонный сектор активно развивает технологии, доказавшие свою эффективность на поле боя.

По мнению эксперта, для Европы чрезвычайно важно не допустить ситуации, при которой будущие украинские правительства могут утратить доверие к европейскому проекту из-за чрезмерного затягивания интеграционного процесса. Граббе считает, что разочарование Украины в Европейском Союзе могло бы стать серьезным вызовом для безопасности всего континента.