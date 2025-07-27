Такое мнение 24 Каналу высказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, заметив, что именно от этой проблемы происходят все остальные. Она прежде всего связана с деньгами.

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Что может осложнить вступление в ЕС

Относительно закона о ликвидации антикоррупционных органов, то общество еще раз показало свою адекватность и скорость реакции. Европейцы увидели неотвратимость антикоррупционных изменений в Украине, а НАБУ и САП должны восстановить независимость.

Самой большой проблемой на нашем пути в Европейский Союз могут стать не политические факторы и вовсе не имплементация европейских законодательства. Прежде всего говорится о нашем месте в едином европейском рынке.

Стоит понимать, что любые политические преткновения будут жестко подпитываться соответствующими финансово-экономическими кругами. Украинские товарные позиции, аграрный сектор, в частности военно-промышленный комплекс, – не всегда является ожидаемым в Европейском Союзе,

– подчеркнул экономист.

Если по ВПК еще можно найти общий язык, то аграрный сектор – это огромная проблема. Стоит вспомнить, что не так давно с ЕС удалось достичь договоренностей относительно небольшого расширения квот, которые мы имели в 2021 году. Даже не говорилось об открытии европейского рынка, возвращение торгового безвиза.

Как следствие, мы имеем консолидированную позицию поляков, венгров, словаков, румын и болгарин, которые выступили категорически против этого. Так что, без решения этой проблемы всегда будут возникать барьеры для дальнейшего движения в ЕС.

Даже когда венгерский оппозиционный политик выступает против того, чтобы Украина быстрым темпом входила в Европейский Союз – это не свидетельствует, что он плохой. Просто за его спиной стоят венгерские аграрии, которые не хотят видеть украинского агрария вместе с собой на полках европейских супермаркетов.

Одно дело – делить на пятерых, совсем другое – делить на шестерых. Именно это, на мой взгляд, является самой большой проблемой,

– подчеркнул Олег Пендзин.

Пока Украина вместе с Европейским Союзом консолидировано не решит, как решить этот вопрос, до тех пор мы будем иметь множество различных причин, почему наше государство там не так быстро продвигается в Евросоюз. Именно от экономической проблемы будут идти все остальные.

К слову, скандальное заявление относительно членства Украины в очередной раз высказал премьер Венгрии Виктор Орбан. Он сказал, что вступление нашего государства в ЕС якобы принесет войну в Европу, этого нельзя допустить, "даже если Брюссель перевернется с ног на голову".