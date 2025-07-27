Таку думку 24 Каналу висловив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зауваживши, що саме від цієї проблеми походять всі інші. Вона насамперед пов'язана з грошима.

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Що може ускладнити вступ в ЄС

Щодо закону про ліквідацію антикорупційних органів, то суспільство ще раз показало свою адекватність та швидкість реакції. Європейці побачили невідворотність антикорупційних змін в Україні, а НАБУ та САП мають відновити незалежність.

Найбільшою проблемою на нашому шляху в Європейський Союз можуть стати не політичні фактори та зовсім не імплементація європейських законодавства. Насамперед мовиться про наше місце в єдиному європейському ринку.

Варто розуміти, що будь-які політичні спотикання будуть жорстко підживлюватися відповідними фінансово-економічними колами. Українські товарні позиції, аграрний сектор, зокрема військово-промисловий комплекс, – не завжди є очікуваним в Європейському Союзі,

– підкреслив економіст.

Якщо щодо ВПК ще можна знайти спільну мову, то аграрний сектор – це величезна проблема. Варто згадати, що не так давно з ЄС вдалося досягти домовленостей щодо невеликого розширення квот, які ми мали у 2021 році. Навіть не мовилось про відкриття європейського ринку, повернення торгівельного безвізу.

Як наслідок, ми маємо консолідовану позицію поляків, угорців, словаків, румунів і болгаринів, які виступили категорично проти цього. Отже, без розв'язання цієї проблеми завжди виникатимуть бар'єри для подальшого руху в ЄС.

Навіть коли угорський опозиційний політик виступає проти того, щоб Україна швидким темпом входила в Європейський Союз – це не свідчить, що він поганий. Просто за його спиною стоять угорські аграрії, які не хочуть бачити українського аграрія разом з собою на полицях європейських супермаркетів.

Одна річ – ділити на п'ятьох, зовсім інша – ділити на шістьох. Саме це, на мій погляд, є найбільшою проблемою,

– наголосив Олег Пендзин.

Доки Україна разом з Європейським Союзом консолідовано не вирішить, як владнати це питання, доти ми матимемо безліч різних причин, чому наша держава там не так швидко просувається в Євросоюз. Саме від економічної проблеми йтимуть всі інші.

До слова, скандальну заяву щодо членства України вкотре висловив прем'єр Угорщини Віктор Орбан. Він сказав, що вступ нашої держави в ЄС нібито принесе війну в Європу, тому цього не можна допустити, "навіть якщо Брюссель перевернеться з ніг на голову".