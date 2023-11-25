Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Института стратегических исследований Иван Ус, отметив, что Орбан до сих пор пытается усидеть на многих стульях.

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Что известно о позиции Венгрии

Как отметил Ус, Орбан продолжает торговаться с Еврокомиссией. Украина же, к сожалению, стала заложником внутриполитических игр в ЕС. Такая же ситуация происходит и в Соединенных Штатах. Международные партнеры используют "карту" Украины в своих играх.

Будем смотреть, что будет в декабре. Задача Еврокомиссии – убедить Венгрию, что есть интересы сообщества ЕС. Согласно им, Украина должна двигаться к присоединению. Даже если будет положительное решение в декабре, это не значит, что Украина войдет в ЕС. До 2030 года вряд ли мы будем в Евросоюзе,

– сказал Усс.

Обратите внимание! В декабре должен состояться саммит ЕС, где должны принять решение о начале диалога на официальном уровне относительно членства Украины в Евросоюзе. Орбан считает, что ЕС не должен принимать это решение

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Эти политические "игры" Венгрии приводят к тому, что их государство все больше становится антиевропейской страной. В Евросоюз может ворваться терпение – и тогда там начнут ограничивать предоставление средств Венгрии.

Я надеюсь, что Еврокомиссия сможет найти рычаги влияния и объяснить Орбану, что лучше не настаивать на этой позиции. Возможно, он что-нибудь за это получит. Найдут золотую середину,

– заметил Усс.

Вступление Украины в ЕС: коротко