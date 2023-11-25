Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Института стратегических исследований Иван Ус, отметив, что Орбан до сих пор пытается усидеть на многих стульях.
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Что известно о позиции Венгрии
Как отметил Ус, Орбан продолжает торговаться с Еврокомиссией. Украина же, к сожалению, стала заложником внутриполитических игр в ЕС. Такая же ситуация происходит и в Соединенных Штатах. Международные партнеры используют "карту" Украины в своих играх.
Будем смотреть, что будет в декабре. Задача Еврокомиссии – убедить Венгрию, что есть интересы сообщества ЕС. Согласно им, Украина должна двигаться к присоединению. Даже если будет положительное решение в декабре, это не значит, что Украина войдет в ЕС. До 2030 года вряд ли мы будем в Евросоюзе,
– сказал Усс.
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Эти политические "игры" Венгрии приводят к тому, что их государство все больше становится антиевропейской страной. В Евросоюз может ворваться терпение – и тогда там начнут ограничивать предоставление средств Венгрии.
Я надеюсь, что Еврокомиссия сможет найти рычаги влияния и объяснить Орбану, что лучше не настаивать на этой позиции. Возможно, он что-нибудь за это получит. Найдут золотую середину,
– заметил Усс.
Вступление Украины в ЕС: коротко
- Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отметила, что Венгрия может заблокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС, которые должны начаться на саммите в декабре. Это плохо отразится на стабильности в регионе.
- Орбан до сих пор поддерживает контакты с президентом России Владимиром Путиным. Он цинично убеждает, что это все для достижения мира в Украине.
- Известно, что 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Евросовету начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Тогда президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что наше государство выполнило более 90% требований, которые нужны были для начала диалога.