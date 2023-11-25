Про це 24 Каналу розповів головний консультант Інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зауваживши, що Орбан досі намагається всидіти на багатьох стільцях.

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Що відомо про позицію Угорщини

Як наголосив Ус, Орбан продовжує торгуватися з Єврокомісією. А Україна, на жаль, стала заручником внутрішньополітичних ігор в ЄС. Така ж сама ситуація відбувається і в Сполучених Штатах. Міжнародні партнери використовують "карту" України у своїх іграх.

Будемо дивитися, що буде в грудні. Завдання Єврокомісії – переконати Угорщину, що є інтереси спільноти ЄС. Згідно з ними Україна має рухатися до приєднання. Навіть якщо буде позитивне рішення в грудні, то це не означає, що Україна увійде в ЄС. До 2030 року навряд чи ми будемо в Євросоюзі,

– сказав Ус.

Зверніть увагу! У грудні має відбутися саміт ЄС, де мали б ухвалити рішення про початок діалогу на офіційному рівні щодо членства України в Євросоюзі. Орбан вважає, що ЄС не має ухвалювати це рішення.

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Ці політичні "ігри" Угорщини призводять до того, що їхня держава все більше стає антиєвропейською країною. У Євросоюзу може увірватися терпець – і тоді там почнуть обмежувати надання коштів Угорщині.

Я сподіваюся, що Єврокомісія зможе знайти важелі впливу та пояснити Орбану, що краще не наполягати на цій позиції. Можливо, він щось за це отримає. Знайдуть золоту середину,

– зауважив Ус.

Вступ України в ЄС: коротко