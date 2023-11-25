Про це 24 Каналу розповів головний консультант Інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зауваживши, що Орбан досі намагається всидіти на багатьох стільцях.
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Що відомо про позицію Угорщини
Як наголосив Ус, Орбан продовжує торгуватися з Єврокомісією. А Україна, на жаль, стала заручником внутрішньополітичних ігор в ЄС. Така ж сама ситуація відбувається і в Сполучених Штатах. Міжнародні партнери використовують "карту" України у своїх іграх.
Будемо дивитися, що буде в грудні. Завдання Єврокомісії – переконати Угорщину, що є інтереси спільноти ЄС. Згідно з ними Україна має рухатися до приєднання. Навіть якщо буде позитивне рішення в грудні, то це не означає, що Україна увійде в ЄС. До 2030 року навряд чи ми будемо в Євросоюзі,
– сказав Ус.
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Ці політичні "ігри" Угорщини призводять до того, що їхня держава все більше стає антиєвропейською країною. У Євросоюзу може увірватися терпець – і тоді там почнуть обмежувати надання коштів Угорщині.
Я сподіваюся, що Єврокомісія зможе знайти важелі впливу та пояснити Орбану, що краще не наполягати на цій позиції. Можливо, він щось за це отримає. Знайдуть золоту середину,
– зауважив Ус.
Вступ України в ЄС: коротко
- Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина зауважила, що Угорщина може заблокувати переговори про вступ України в ЄС, які мали б початися на саміті в грудні. Це погано вплине на стабільність в регіоні.
- Орбан досі підтримує контакти із президентом Росії Владіміром Путіним. Він цинічно переконує, що це все заради досягнення миру в Україні.
- Відомо, що 8 листопада Єврокомісія рекомендувала Єврораді почати переговори щодо вступу України та Молдови в ЄС. Тоді президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що наша держава виконала понад 90% вимог, які потрібні були для початку діалогу.