Вступление Украины в ЕС, домашний арест Медведчука – видео недели

Владимир Зеленский готов предпринимать конкретные шаги для получения Украиной членства в Евросоюзе. Глава государства ожидает "зеленый свет" от Европы. Пророссийскому политику Виктору Медведчуку инкриминируют государственную измену и вручили ходатайство об аресте.

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Украина хочет услышать конкретику относительно вступления в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что хочет услышать от Евросоюза, какие шаги нужно сделать, чтобы получить членство в ЕС. На саммите "Украина – Европейский Союз" 12 октября подняли этот вопрос и подписали сразу 3 важных соглашения.

У Украины рвется терпение относительно вступления в ЕС: сюжет 24 канала

Арест или залог для Медведчука

Пророссийскому политику Виктору Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залоге в размере миллиард гривен. Куму Владимира Путина инкриминируют государственную измену и терроризм из-за закупки угля у боевиков на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

В чем обвиняют Виктора Медведчука: видео

Выступления российских артистов в Украине

Российские исполнители все чаще приезжают на гастроли в Украину, несмотря на официальный перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности. Артистов с пророссийскими взглядами и незаконными концертами на оккупированных территориях насчитали почти 200.

Кто из одиозных российских артистов таки выступает в Украине: смотрите сюжет 24 канала

Увольнение министра обороны Андрея Тарана

В информационном пространстве Украины бытует мнение о возможном увольнении министра обороны Андрея Тарана осенью 2021 года. За чиновника вступился премьер Денис Шмыгаль, однако с деятельностью министра связано немало скандалов.

Тарана могут отправить в отставку: видео

Митинги против выхода Польши из ЕС

В польской столице и крупных городах тысячи граждан вышли на мирные акции, чтобы поддержать членство страны в Евросоюзе. Ранее между властями Польши и ЕС возникли споры из-за приведения национального законодательства в соответствие с европейскими нормами.

Действительно ли Польша готовится к выходу из Евросоюза: смотрите видео