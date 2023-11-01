Начнутся ли переговоры Украины о вступлении в ЕС в скором времени: Евродепутат дала оценку

Украина стремится выйти на начало переговоров по вступлению в ЕС уже к концу 2023 года. В то же время все будет зависеть от выполнения нашим государством семи рекомендаций Еврокомиссии и общей оценкой по ним.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Канала рассказала депутат Европейского парламента от Германии – Виола фон Крамон. Она также отметила работу, которую проделало наше государство по пути в Евросоюз.

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Может ли Украина начать переговоры о вступлении до конца 2023 года

Крамон подчеркнула, что после того, как Еврокомиссия в 2022 году предоставила Украине семь рекомендаций по вступлению в Евросоюз, она видела и слышала, что члены организации были удовлетворены работой украинцев. В частности, она слышала, что на самом деле из семи рекомендаций только одна не была выполнена полностью.

Верховная Рада, все министерства проделали свою работу. И даже в военное время все органы власти очень настойчиво работали, чтобы действительно начать переговоры в этом году.

– сказала евродепутат.

Она также подчеркнула, что, вероятно, в начале ноября можно будет увидеть отчет Еврокомиссии о достигнутом прогрессе. Европарламентер оптимистично настроена, что Комиссия даст зеленый свет и подаст сигнал, что украинцы заслуживают начала переговоров уже сейчас.

Все ли согласны в ЕС с решением о начале переговоров

Крамон подчеркнула, что сейчас у Союза есть широкий консенсус относительно начала переговоров Украины о вступлении. Однако есть одна страна, которая ради якобы своих национальных интересов ищет оправдание, почему они не могут договориться. Речь идет о Венгрии.

"Они не хотят давать больше денег на оружие, не хотят разрешить Украине начать работу по подготовке к вступлению. Я не знаю, каким будет решение (об открытии переговоров о вступлении – 24 Канал), но нам нужно действительно преодолеть эту процедуру единодушия", – отметила евродепутат.

Она также надеется, что Комиссия и Совет найдут возможность поговорить с Венгрией, впрочем, пока не ясно, насколько острой будет реакция. Несмотря на это, европарламентер отметила, что решение по Венгрии не зависит от украинцев.

Я была в Закарпатье и разговаривала с венгерскими меньшинствами – они живут очень свободно, имеют свой язык, свои школы, где учат на венгерском языке. Так что если и есть в Европе меньшинство, которое не угнетают, то это, безусловно, венгерское меньшинство в Украине,

– рассказала она.

По ее мнению, действительно сложно представить, что еще может сделать Украина, чтобы удовлетворить венгерское правительство.

Как ЕС будет преодолевать сопротивление Венгрии

Европарламентёр также вспомнила и о важнейшей реформе, которую предложила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен перед присоединением новых стран в Союз. В частности, теперь одна страна не может заблокировать решение Европейского совета, для этого должно быть не менее двух стран.

"Сейчас у нас есть только одна страна, которая блокирует деньги для Европейского фонда мира, российские санкции. Мы должны преодолеть это, поэтому реформу нужно провести как можно скорее", – подчеркнула Крамон.

По ее мнению, также следует проанализировать, как будет работать состав Еврокомиссии после расширения. Ведь сейчас у ЕС 27 еврокомиссаров, однако, по словам евродепутата, нужен меньший орган, который будет принимать решение.

В заключение она сказала, что комитет по конституционным вопросам проголосовал за конституционные изменения в ЕС. Так что Крамон надеется, что скоро состоятся консультации и будет новый этап реформ.