Европарламент принял резолюцию по вступлению Украины в ЕС: там – призыв к Киеву

Депутаты Европейского парламента требуют от стран ЕС готовиться к переговорам о полноценном членстве Украины в ЕС. Однако Украина также выдвинула требования.

Депутаты Европейского парламента отметили, что Украина должна вступить в ЕС "на основании заслуг". Об этом говорится в резолюции, принятой 489 голосами.

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Депутаты Европарламента за вступление Украины в ЕС

489 депутатов ЕП поддержали, что Украине следует вступить в ЕС. Против выступили 36 евродепутатов, воздержались – 49.

Депутаты Европарламента... подтверждают необходимость процесса вступления на основании заслуг,

– сообщили в Европейском парламенте.

Текст резолюции требует, чтобы ЕС "работал над началом переговоров по вступлению и поддерживал дорожную карту... для обеспечения присоединения Украины к единому рынку ЕС". Отдельно Европарламент призывает уделить должное внимание восстановлению Украины после войны. Этот вопрос они просят тщательно обсудить на саммите Украина – ЕС в Киеве.

Кроме того, евродепутаты отметили, что страны ЕС должны увеличить военную помощь, а финансовая, политическая и гуманитарная поддержка также не должна прекращаться. Для финансирования восстановления ЕП предлагают использовать российские активы, причем как деньги олигархов, так и замороженные резервы ЦБ России.

Резолюция содержит призывы и к Украине

Евродепутаты подчеркнули, что перед вступлением в Евросоюз Украина должна провести "существенные" реформы, чтобы отвечать критериям членства в ЕС.

Вступление – это процесс, основывающийся на заслугах, включающий соблюдение процедур, а также выполнение связанных с ЕС реформ и критериев вступления,

– заявили депутаты ЕП.

Украина подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года. 23 июня того же года Украина официально приобрела статус кандидата в члены Европейского Союза. Для полноценного вхождения в состав ЕС стране необходимо выполнить Копенгагенские критерии, которые были установлены для всех кандидатов в 1993 году. В их числе: наличие стабильных государственных институтов, действенная рыночная экономика и способность эффективно выполнять обязательства члена союза. Отдельно Украина обязалась выполнить 7 условий, включая проведение судебной реформы, борьбу с коррупцией.