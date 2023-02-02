Европарламент принял резолюцию по вступлению Украины в ЕС: там – призыв к Киеву
Источник:Европейский парламент
Депутаты Европейского парламента требуют от стран ЕС готовиться к переговорам о полноценном членстве Украины в ЕС. Однако Украина также выдвинула требования.
Депутаты Европейского парламента отметили, что Украина должна вступить в ЕС "на основании заслуг". Об этом говорится в резолюции, принятой 489 голосами.
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Депутаты Европарламента за вступление Украины в ЕС
489 депутатов ЕП поддержали, что Украине следует вступить в ЕС. Против выступили 36 евродепутатов, воздержались – 49.
Депутаты Европарламента... подтверждают необходимость процесса вступления на основании заслуг,
– сообщили в Европейском парламенте.
Текст резолюции требует, чтобы ЕС "работал над началом переговоров по вступлению и поддерживал дорожную карту... для обеспечения присоединения Украины к единому рынку ЕС". Отдельно Европарламент призывает уделить должное внимание восстановлению Украины после войны. Этот вопрос они просят тщательно обсудить на саммите Украина – ЕС в Киеве.
Кроме того, евродепутаты отметили, что страны ЕС должны увеличить военную помощь, а финансовая, политическая и гуманитарная поддержка также не должна прекращаться. Для финансирования восстановления ЕП предлагают использовать российские активы, причем как деньги олигархов, так и замороженные резервы ЦБ России.
Резолюция содержит призывы и к Украине
Евродепутаты подчеркнули, что перед вступлением в Евросоюз Украина должна провести "существенные" реформы, чтобы отвечать критериям членства в ЕС.
Вступление – это процесс, основывающийся на заслугах, включающий соблюдение процедур, а также выполнение связанных с ЕС реформ и критериев вступления,
– заявили депутаты ЕП.