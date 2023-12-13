Евродепутаты проголосовали за открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС

Депутаты Европарламента призывают Европейский совет начать переговоры по вступлению Украины и Молдовы в ЕС. Также депутату просят Евросовет установить четкие сроки для стран-кандидатов.

Европейский совет проведет заседание 14 – 15 декабря, после чего и станет известно, начнутся ли переговоры с Украиной о вступлении.

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Позиция депутатов Европарламента

Депутаты Европарламента призвали совет начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Кроме того, депутаты также советуют начать переговоры с Боснией и Герцеговиной и предоставить Грузии статус кандидата, однако если в этих странах будут сделаны "определенные шаги по реформированию".

Также европейские депутаты приветствуют новый План роста для Западных Балкан и призывают лидеров ЕС немедленно принять переговорную структуру. Чтобы как только соответствующие требования, относящиеся к каждой из стран-кандидатов, будут выполнены, чтобы быстро начать переговоры о вступлении.

Отмечается, что члены Европарламента приветствуют интерес и политическую волю многих стран к вступлению в ЕС и признают серьезные усилия для удовлетворения требований для членства.

ЕС должен установить четкие сроки для стран-кандидатов для завершения переговоров по вступлению в ЕС до конца текущего десятилетия,

– подчеркивают члены Европарламента.

Ускоренный процесс вступления в ЕС Украина может не получить

Хотя депутаты Европарламента рекомендуют начать переговоры с Украиной и Молдовой, ускоренного процесса о вступлении, по их мнению, не должно быть.

Депутаты Европарламента настаивают на том, что Копенгагенские критерии должны быть выполнены, чтобы гарантировать, что страны-кандидаты и потенциальные кандидаты продемонстрируют "последовательную и устойчивую приверженность демократии, верховенству закона, правам человека, уважению и защите меньшинств, а также экономическим реформам".

В то же время в Европарламенте отметили, что из-за агрессивной войны России против Украины расширение Евросоюза стало еще более стратегически важным. Кстати, они призывают следующую Коллегию комиссаров назначить комиссара по расширению, который будет заниматься этим вопросом.

Вдобавок Европарламент осудил негативные заявления премьер-министра Венгрии о вступлении Украины в ЕС, отметив, что это лишь вредит расширению Евросоюза.