Європейська рада проведе засідання 14 – 15 грудня, після чого і стане відомо, чи розпочнуться переговори з Україною про вступ.

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Позиція депутатів Європарламенту

Депутати Європарламенту закликали раду розпочати переговори про вступ України та Молдови в ЄС. Окрім цього, депутати також радять розпочати переговори з Боснією та Герцеговиною і надати Грузії статус кандидата, однак якщо в цих країнах будуть зроблені "певні кроки щодо реформування".

Також європейські депутати вітають новий План зростання для Західних Балкан і закликають лідерів ЄС негайно ухвалити переговорну структуру. Щоб як тільки відповідні вимоги, які стосуються кожної з країн-кандидатів, будуть виконані, щоб швидко розпочати переговори про вступ.

Зазначається, що члени Європарламенту вітають інтерес та політичну волю багатьох країн до вступу до ЄС та визнають серйозні зусилля, які докладаються для задоволення вимог для членства.

ЄС має встановити чіткі терміни для країн-кандидатів для завершення переговорів щодо вступу до ЄС до кінця цього десятиліття,

– наголошують члени Європарламенту.

Прискореного процесу вступу в ЄС Україна може не отримати

Хоч депутати Європарламенту рекомендують почати переговори з Україною та Молдовою, пришвидшеного процесу про вступ, на їхню думку, не повинно бути.

Депутати Європарламенту наполягають на тому, що Копенгагенські критерії мають бути виконані, щоб гарантувати, що країни-кандидати та потенційні кандидати продемонструють "послідовну та стійку відданість демократії, верховенству закону, правам людини, повазі та захисту меншин, а також економічним реформам".

Водночас у Європарламенті зазначили, що через агресивну війну Росії проти України розширення Євросоюзу стало ще більш стратегічно важливим. Принагідно вони закликають наступну Колегію комісарів призначити комісара з розширення, який буде займатися цим питанням.

На додачу Європарламент засудив негативні заяви прем'єр-міністра Угорщини про вступ України в ЄС, зазначивши, що це лише шкодить розширенню Євросоюзу.