Политолог Игорь Рейтерович предположил 24 Каналу, какие государства могут воспрепятствовать. Также он объяснил, почему определенные страны могут быть против присоединения Украины к ЕС.

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Какие страны могут быть против членства Украины в ЕС

Рейтерович подверг сомнению, что Словакия как-то будет препятствовать интеграции Украины в Евросоюз. Так, новоизбранный премьер-министр Роберт Фицо выступал с неоднозначными заявлениями по Украине, однако вряд ли будет против вступления нашего государства в ЕС.

Существуют страны, в частности Греция, которые могут злоупотреблять процессом интеграции, чтобы для себя на уровне Европейского Союза получить дополнительные преференции. К примеру, возобновление торговли с Россией.

Рейтерович о переговорах по вступлению Украины в ЕС: смотреть видео

А так, кроме Венгрии, сказать, что в Европейском Союзе есть страна, которая имеет принципиальные разногласия с Украиной относительно ее интеграции в ЕС, то такого нет,

– подчеркнул политолог.

Однако, по словам Рейтеровича, у Украины будут сложные переговоры с Польшей. Впрочем, рабочие вопросы можно будет урегулировать на основе действующих в Евросоюзе стандартов.

Украина на пути вступления в ЕС