Какой ключевой сигнал для открытия переговоров о членстве Украины в ЕС: Кулеба ответил

Дмитрий Кулеба 3 октября рассказал, что Украина двигается в направлении обретения членства в Европейском Союзе. В частности, с этим согласны как украинские, так и европейские дипломаты.

Об этом министр иностранных дел Украины сказал на совместной пресс-конференции с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Кулеба заверил, что консенсус по поводу будущего членства Украины в ЕС однозначно есть, информирует 24 Канал.

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Кулеба рассказал о сигналах в ЕС

Глава МИД Украины подчеркнул, что в Киеве прошло первое в истории заседание Совета министров иностранных дел Европейского Союза. По его словам, такой формат заседания является более чем красноречивым сигналом о будущем нашего государства в организации.

Кулеба подчеркнул, что эта встреча была об обретении Украиной членства в Европейском Союзе. Он подчеркнул, что в этом вопросе за столом ощущался консенсус и вопрос вступления нашего государства туда только требует времени.

Все настроены двигаться вперед с максимальной скоростью, с учетом всех проводимых Украиной реформ. И наш сегодняшний ключевой сигнал по этому поводу заключался в том, что мы выполним те 7 рекомендаций, которые были озвучены европейской комиссией для открытия переговоров о членстве,

– сказал министр.

Кроме этого, Кулеба сказал, что ожидает, что все исполненные украинской стороной требования будут оценены честно и прозрачно. К тому же он надеется, что не будут выдвинуты дополнительные требования к нашему государству по вступлению в ЕС.

Глава МИД высказался о реформе ЕС и "неполном членстве" Украины

Глава МИД подчеркнул, что, по его мнению, в Европейском Союзе есть осознание, что реформа ЕС не может быть бесконечной и что она должна иметь осмысленные временные рамки.

"Наш сигнал Европейскому Союзу, о котором мы говорим на всех уровнях, заключается в том, что ни при каких обстоятельствах нельзя допустить ситуации, чтобы реформа Европейского Союза использовалась как инструмент торможения членства в ЕС Украины и других стран-кандидатов", – сказал Кулеба.

Кроме того, он также отметил, что не получал никаких предложений по альтернативам вступления Украины в ЕС. А также глава МИД подчеркнул, что не слышал о вероятном предложении Германии и Франции взять Украину в ЕС на правах "неполного членства", слова министра также подтвердил и верховный представитель ЕС Жозеп Боррель.

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