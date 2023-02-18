Следует думать нестандартно, – Польша поддержала изменение процедуры вступления в ЕС для Украины

Наше государство делает уверенные шаги к тому, чтобы стать полноправным членом ЕС. В Польше поддерживают внесение изменений в процедуру вступления в Евросоюз, чтобы ускорить этот процесс.

На этом во время Мюнхенской безопасности конференции подчеркнул премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает 24 Канал. Он отметил, что в ЕС должны понимать насколько важны нынешние события. Речь идет о полномасштабной войне. Учитывая их, следует изменить отношение к процедуре расширения союза для того, чтобы Украина как можно скорее стала его членом.

Читайте также Война на два фронта: сможет ли Россия напасть на Молдову без сухопутного коридора

Украина защищает Европу ценой своих граждан

Мы не можем противодействовать тому, что происходит в Украине из-за привычного или почти привычного процесса вступления (Украины в ЕС – 24 Канал). Поэтому мы должны начать думать новым образом, нестандартно,

– заметил Моравецкий.

Премьер-министр Польши убежден, что внесение изменений в процедуру вступления логично. Особенно с учетом того факта, что сама архитектура Евросоюза нуждается в реформах.

Вступление Украины в ЕС должно быть ускоренным

"Сейчас мы находимся в поворотном моменте истории, когда нам необходимо изменить практически все в Европе. В том числе – создав новый процесс в Украине, ускоренный путь. Как выглядеть это будет в итоге – я не знаю", – подчеркнул он.

По словам польского премьера, он поддерживает уход от привычных всем правилам. Ведь сейчас, отмечает он, "перед глазами происходят экстраординарные события". Он подчеркнул, что наше государство должно пройти эту процедуру в ускоренном темпе. По его словам, такое решение должно стать синонимом для создания нового процесса для нашего государства.

Когда Украина может вступить в ЕС

Своим прогнозом по этому поделился недавно президент Владимир Зеленский. Во время саммита, организованного банком JP Morgan, он отметил, что наше государство может стать членом ЕС через 2 года.

Сегодня есть некоторые пессимисты среди мировых лидеров, которые считают, что для членства в ЕС Украине нужно 10 лет. Но они в большей степени знают нас и иногда даже боятся нашего духа, нашей энергии. Поэтому мы видим, что мы можем быть в ЕС через два года,

– отметил глава государства.

В то же время президент Украины отметил, что нашему государству необходимы гарантии безопасности. Лучшим из них, по мнению Зеленского, является членство в НАТО. И со временем мы сможем стать членами этого Альянса.