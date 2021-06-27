Вступление Украины в ЕС невозможно, – кандидаты в канцлеры Германии

Кандидаты в канцлеры Германии высказались относительно поставок в Украину оружия, а также членства в ЕС и НАТО. Политики отрицательно ответили на все вопросы.

Политики ответили на вопросы президента Владимира Зеленского. Заявления выдвиженца от "Христианско-демократического союза" Армина Лашета и Олафа Шольца от Социал-демократической партии были отрицательными.

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Реальность другая, – кандидаты на должность канцлера

Оба отметили, что не могут делать легкомысленных заявлений относительно вступления Украины в Евросоюз и НАТО, потому что "реальность имеет совсем другой вид".

По словам Шольца, сначала следует завершить интеграцию стран Западных Балкан. А это продлится "много лет". Кроме того, стоит провести реформы внутри Евросоюза, потому что сложно принимать решения 27 странам-членам.

Политик отметил, что вопрос членства Украины в НАТО не обсуждают.

Речь идет о партнерстве, близком к ЕС, которое делает возможным дальнейшее развитие Украины. И это то, что я хочу сказать, поэтому я считаю, что вопрос перспективы членства НАТО не ожидается,

– сказал кандидат от ХДС.

В то же время Лашет подчеркнул, что украинская власть должна сделать так, чтобы в государстве действовали те же правовые нормы, что и в Западной Европе. По его словам, вступление Украины в ЕС возможно теоретически, но в реальности – нет.

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Поставки оружия

Лашет выступил против поставки оружия Киеву. Мол, тогда Берлин потеряет нейтралитет в отношениях Украины и России, а такой шаг "дискредитирует позицию Германии, как члена нормандского формата и Минского процесса".

В то же время кандидат от партии "Союз 90/Зеленые" Анналена Бербок призвала Германию помочь в разминировании на Востоке Украины. Кроме того, в отличие от своих конкурентов, она считает, что Германия должна предоставить Украине ненаступательное вооружение.

Нам понятно, что мы несем ответственность перед Украиной,

– подчеркнула Бербок.

Что Зеленский спрашивал у политиков

Украинский лидер записал к будущему канцлеру видеообращение. Он подчеркнул, что выборы в Бундестаг имеют важное значение и для Киева. Политик спросил об отношении кандидатов к российскому газопроводу "Северный поток-2", идеи саммита ЕС и России, а также о членстве Украины в НАТО.