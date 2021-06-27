Політики відповіли на питання президента Володимира Зеленського. Заяви висуванця від "Християнсько-демократичного союзу" Арміна Лашета і Олафа Шольца від Соціал-демократичної партії були негативними.

До теми НАТО, ЄС, "Північний потік-2": Зеленський поставив питання кандидатам на пост канцлера Німеччини

Реальність інша, – кандидати на посаду канцлера

Обидва наголосили, що не можуть робити легковажних заяв щодо вступу України до Євросоюзу та НАТО, бо "реальність має зовсім інший вигляд".

За словами Шольца, спочатку слід завершити інтеграцію країн Західних Балкан. А це триватиме "багато років". Окрім того, варто провести реформи всередині Євросоюзу, бо складно ухвалювати рішення 27 країнам-членам.

Політик зазначив, що питання членства України в НАТО не обговорюють.

Мовиться про партнерство, близьке до ЄС, яке робить можливим подальший розвиток України. І це те, що я хочу сказати, тому я вважаю, що питання перспективи членства НАТО не очікується,

– сказав кандидат від ХДС.

Водночас Лашет наголосив, що в українська влада має зробити так, аби в державі діяли ті ж самі правові норми, що і в Західній Європі. За його словами, вступ України до ЄС можливий теоретично, але в реальності – ні.

Цікаво Кандидати у канцлери Німеччини пригрозили Росії призупинкою "Північного потоку-2"

Постачання зброї

Лашет виступив проти постачання зброї Києву. Мовляв, тоді Берлін втратить нейтралітет у відносинах України та Росії, а такий крок "дискредитує позицію Німеччини як члена нормандського формату та Мінського процесу".

Водночас кандидатка від партії "Союз 90/Зелені" Анналена Бербок закликала Німеччину допомогти в розмінуванні на Сході України. Окрім того, на відміну від своїх конкурентів, вона вважає, що Німеччина має надати Україні ненаступальне озброєння.

Нам зрозуміло, що ми несемо відповідальність перед Україною,

– наголосила Бербок.

Що Зеленський питав у політиків

Український лідер записав до майбутнього канцлера відеозверення. Він наголосив, що вибори до Бундестагу мають важливе значення й для Києва. Політик запитав про ставлення кандидатів до російського газопроводу "Північний потік-2", ідеї саміту ЄС та Росії, а також про членство України в НАТО.