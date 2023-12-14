До этого сетью ширилось фото с подписью, что видевшаяся со своим венгерским коллегой премьер-министр Латвии Эвика Силиня "могла бы убить Орбана взглядом". Соответствующую шутку распространила на своей странице в соцсети Х, ранее известной как твиттер, и сама глава латвийского правительства, передает 24 Канал.
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Эвика Силиня могла бы "сжечь" Орбана взглядом
Сначала фото из Силини распространила ученая Уна Бергман, подписавшая фото встречи главы латвийского правительства и Орбана: "Если бы можно было убить взглядом, или встреча премьер-министров Латвии и Венгрии в Брюсселе". Масло на холсте, 2023".
Ученая распространила шутку об Орбане и Силини / Фото по аккаунту Уны Бергман в соцсети Х
Впоследствии эту шутку подхватила и сама героиня снимка. Она подчеркнула, что это было "сегодняшнее горячее фото с заседания Евросовета".
Ты "притягиваешь взгляды",
– прокомментировала это сообщение Силиня.
Силиня прокомментировала шутку с Орбаном / Фото с аккаунта Эвики Силини в соцсети Х
Орбан покинул зал во время голосования за переговоры о вступлении Украины
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан покинул сессионный зал в то время как страны-члены голосовали за открытие переговоров для Украины о вступлении в ЕС. Таким образом, он воздержался от голосования.
- Впоследствии Орбан заявил, что считает решение Европейского по открытию начала переговоров с Украиной неправильным. Он отметил, что Венгрия будет двигаться по своему пути, даже если остальные 26 членов будут против нее.
- Следует отметить, что Европейский совет 14 декабря принял решение, что открывает переговорный процесс для Украины по вступлению в Евросоюз. Подобное решение относилось и к Молдове.