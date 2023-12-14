До цього мережею ширилося фото з підписом, що прем'єр-міністрка Латвії Евіка Сіліня, яка бачилася зі своїм угорським колегою, "могла б вбити Орбана поглядом". Відповідний жарт поширила на своїй сторінці у соцмережі Х, раніше відомій як твітер, й сама очільниця латвійського уряду, передає 24 Канал.
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Евіка Сіліня могла б "спалити" Орбана поглядом
Спочатку фото з Сіліні поширила науковиця Уна Бергман, яка підписала фото зустрічі очільниці латвійського уряду й Орбана: "Якби поглядом можна було вбити, або зустріч прем'єр-міністрів Латвії та Угорщини в Брюсселі". Олія на полотні, 2023".
Науковиця поширила жарт про Орбана і Сіліні / Фото з акаунту Уни Бергман у соцмережі Х
Згодом цей жарт підхопила й сама героїня знімка. Вона наголосила, що це було "сьогоднішнє гаряче фото з засідання Євроради".
Ти "притягуєш погляди",
– прокоментувала цей допис Сіліня.
Сіліня прокоментувала жарт з Орбаном / Фото з акаунту Евіки Сіліні у соцмережі Х
Орбан покинув залу під час голосування за перемовини про вступ України
- Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан покинув сесійну залу під час того, як країни-члени голосували за відкриття перемовин для України про вступ в ЄС. Таким чином він утримався від голосування.
- Згодом Орбан заявив, що вважає рішення Європейської щодо відкриття початку переговорів з Україною неправильним. Він зауважив, що Угорщина рухатиметься своїм шляхом, навіть, якщо інші 26 членів будуть проти неї.
- Варто зазначити, що Європейська рада 14 грудня ухвалила рішення, що відкриває переговорний процес для України щодо вступу в Євросоюз. Подібне рішення стосувалося й Молдови.