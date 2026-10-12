Закон о национальных меньшинствах откроет для Украины два переговорных кластера уже 13 октября, – МИД Венгрии

Верховная Рада может принять закон об образовании для национальных меньшинств, который разблокирует дальнейшее продвижение Украины в сторону Евросоюза. Это решение позволит начать переговоры еще по двум направлениям евроинтеграции.

Об этом заявила глава МИД Венгрии Анита Орбан, сообщает "Интерфакс-Украина". Она надеется, что украинский парламент примет закон 12 октября. Если депутаты поддержат документ, это даст зеленый свет для межправительственной конференции в Люксембурге.

Что требует Венгрия

Законопроект стал результатом двусторонних договоренностей, которых Киев и Будапешт достигли еще в начале лета. На прошлой неделе профильный комитет Верховной Рады уже одобрил этот документ.

Мы ожидаем его принятия сегодня, поэтому с нетерпением жду новостей из Киева,

– Анита Орбан, министр иностранных дел Венгрии.

Чиновница пояснила, что принятие закона является главным условием для открытия второго и третьего переговорных кластеров. "Это также на шаг приближает нас к проведению межправительственной конференции с Украиной", – добавила Орбан.

Министр также отметила, что после принятия закона ключевым этапом станет его практическая реализация. За этим процессом будет следить межправительственный экономический комитет совместно с представителями организаций национальных меньшинств Закарпатья.

Какие кластеры будут открыты

Напомним, речь идет о кластере №2 "Внутренний рынок" и кластере №3 "Конкурентоспособность и инклюзивный рост". Долгое время их открытие блокировала именно венгерская сторона.

Ранее мы писали, что после регистрации законопроекта об образовании в Раде Венгрия сняла вето на дальнейшее продвижение Украины в ЕС. Официальное открытие новых разделов запланировано на 13 октября.